У Конго зафіксували новий спалах Еболи
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Це вже 10-й спалах епідемії Ебола у цій центральноафриканській державі
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я країни.
«Аналізи підтвердили вірус Еболи у чотирьох жителів східної частини Демократичної Республіки Конго. За кілька днів до цього інший спалах епідемії призвів до смерті 20 людей у районі південно-західного міста Мангіна», - йдеться у повідомленні.
Водночас, на думку міністра, немає прямих доказів, що це пов'язано з останнім великим спалахом Еболи, який розпочався у квітні цього року за 2500 кілометрів на північному заході Конго.
Це вже 10-й спалах епідемії Ебола у цій центральноафриканській державі із 1976 року, коли вірус було вперше виявлено біля однойменної річки. Таким чином, спалахів Еболи у Демократичній Республіці Конго сталося удвічі більше, ніж у будь-якій іншій країні.