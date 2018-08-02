У Конго зафіксували новий спалах Еболи

Це вже 10-й спалах епідемії Ебола у цій центральноафриканській державі

На сході Демократичної Республіки Конго в середу у 4 людей підтвердилося захворювання на лихоманку Ебола. Раніше від цього вірусу померло кількадесят людей на північному заході країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я країни.

«Аналізи підтвердили вірус Еболи у чотирьох жителів східної частини Демократичної Республіки Конго. За кілька днів до цього інший спалах епідемії призвів до смерті 20 людей у районі південно-західного міста Мангіна», - йдеться у повідомленні.

Водночас, на думку міністра, немає прямих доказів, що це пов'язано з останнім великим спалахом Еболи, який розпочався у квітні цього року за 2500 кілометрів на північному заході Конго.

Це вже 10-й спалах епідемії Ебола у цій центральноафриканській державі із 1976 року, коли вірус було вперше виявлено біля однойменної річки. Таким чином, спалахів Еболи у Демократичній Республіці Конго сталося удвічі більше, ніж у будь-якій іншій країні.