  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Конгресі США розробляють санкції проти зовнішнього боргу Росії

    • Розсилка
    Конгрес США - У Конгресі США розробляють санкції проти зовнішнього боргу Росії
    Конгрес США

    Американський сенатор заявив, що фокус США зосереджений на зовнішніх боргах РФ

    Законопроект «Захищаючи американську безпеку від Кремлівської агресії», що розробляють у Конгресі США, передбачатиме санкції до зовнішнього боргу РФ.

    Про це журналістам повідомив один зі співавторів документа, сенатор Боб Менендес, пише «Інтерфакс-Україна».

    Законопроект, відомий під назвою «Захищаючи американську безпеку від Кремлівської агресії», було розроблено за участю сенаторів Ліндсі Грем, Корі Гарднера, Бена Кардіна і Джин Шахін і було представлено 13 лютого.

    «Всеохопне законодавство спрямоване на посилення економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ у відповідь на втручання Росії в демократичні процеси за кордоном, зловмисний вплив у Сирії та агресію проти України, зокрема в Керченській протоці», - пояснюється в прес-релізі.

    В інтерв'ю журналістам, говорячи про те, який саме борг РФ мається на увазі в законопроекті, зовнішній або внутрішній, сенатор сказав: «Я вважаю, що наш фокус зосереджений на зовнішніх боргах».

    Нагадаємо, російські експортери втратили у зв'язку із економічними санкціями Заходу 6 мільярдів 300 мільйонів доларів.

    Читайте також
    Росія борг США економіка санкції Керченська переправа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ