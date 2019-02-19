У Конгресі США розробляють санкції проти зовнішнього боргу Росії



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Американський сенатор заявив, що фокус США зосереджений на зовнішніх боргах РФ

Законопроект «Захищаючи американську безпеку від Кремлівської агресії», що розробляють у Конгресі США, передбачатиме санкції до зовнішнього боргу РФ.

Про це журналістам повідомив один зі співавторів документа, сенатор Боб Менендес, пише «Інтерфакс-Україна».

Законопроект, відомий під назвою «Захищаючи американську безпеку від Кремлівської агресії», було розроблено за участю сенаторів Ліндсі Грем, Корі Гарднера, Бена Кардіна і Джин Шахін і було представлено 13 лютого.

«Всеохопне законодавство спрямоване на посилення економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ у відповідь на втручання Росії в демократичні процеси за кордоном, зловмисний вплив у Сирії та агресію проти України, зокрема в Керченській протоці», - пояснюється в прес-релізі.

В інтерв'ю журналістам, говорячи про те, який саме борг РФ мається на увазі в законопроекті, зовнішній або внутрішній, сенатор сказав: «Я вважаю, що наш фокус зосереджений на зовнішніх боргах».

Нагадаємо, російські експортери втратили у зв'язку із економічними санкціями Заходу 6 мільярдів 300 мільйонів доларів.