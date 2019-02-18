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    У світі

    Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів

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    Запроваджені Євросоюзом санкції принесли РФ збитків на $2,5 млрд - Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів
    Запроваджені Євросоюзом санкції принесли РФ збитків на $2,5 млрд

    Лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів став Євросоюз

    Російські експортери втратили у зв'язку із економічними санкціями Заходу 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. Такі дані випливають з доповіді Міністерства економічного розвитку Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

    Як зазначається, наведені цифри - це дані експертів відомства на кінець 2018 року.

    Наголошується, що лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів є Європейський союз - він ввів 25.

    На другому місці за цим показником Україна, що затвердила 22 заходи, на третьому - Індія, що ввела 16 заходів.

    Разом з тим, як повідомляє «Настоящее время», США при цьому не входять навіть до п'ятірки: країна ввела тільки 9 санкцій, які зачіпають російських експортерів.

    Разом з тим, саме санкції США завдали експортерам значний фінансовий збиток, що оцінюється Мінекономрозвитку в 1,1 мільярда доларів.

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    Більший збиток - майже $2,5 мільярда - завдали російським виробникам лише заходи, запроваджені ЄС.

    Серед видів промисловості, які найбільше постраждали від санкцій - металургійна (вона недоотримала майже 4 мільярди доларів) і сільськогосподарська, збитки якої оцінюється майже в 1 мільярд.

    Всього на кінець 2018 року санкції щодо російських товарів застосовують 62 країни, а загальна кількість обмежувальних заходів - 159.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.

    У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив у Брюсселі, що Польща підтримує введення санкцій проти осіб, відповідальних за агресивні дії відносно України в районі Азовського моря.

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    ЄС Польща США міністр санкції Індія Україна
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