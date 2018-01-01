У Конотопі затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол

Жінку мають відправити у Швейцарію для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали росіянку, яку розшукували правоохоронці Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. У четвер під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів потяга Москва-Київ військовослужбовці