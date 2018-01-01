  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Конотопі затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол

    Жінку мають відправити у Швейцарію для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство
    У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали росіянку, яку розшукували правоохоронці Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. У четвер під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів потяга Москва-Київ військовослужбовці
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Прикордонники на станції Конотоп&nbsp;
    Прикордонники на станції Конотоп 

    Жінку мають відправити у Швейцарію для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

    У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали росіянку, яку розшукували правоохоронці Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    У четвер під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів потяга Москва-Київ військовослужбовці виявили громадянку Росії, стосовно якої спрацювала база даних Інтерполу.

    Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, громадянка Росії знаходилась у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарії для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

    Наразі 43-річну жінку передано правоохоронним органам в Сумській області.

     

    Читайте також
    прикордонники Інтерпол залізниця Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ