У Конотопі затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол
- Сьогодні, 11:02
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Розсилка
Жінку мають відправити у Швейцарію для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство
У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали росіянку, яку розшукували правоохоронці Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
У четвер під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів потяга Москва-Київ військовослужбовці виявили громадянку Росії, стосовно якої спрацювала база даних Інтерполу.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, громадянка Росії знаходилась у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарії для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Наразі 43-річну жінку передано правоохоронним органам в Сумській області.