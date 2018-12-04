У Краматорську закривають школи через грип



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Школи в Краматорську будуть закриті до 11 грудня

Станом на 3 грудня перевищення епідпорога серед школярів Краматорська становило понад 67%

У школах Краматорська Донецької області з 5 до 11 грудня включно в загальноосвітніх навчальних і позашкільних закладах міста навчальний процес буде припинений через часті випадки захворювання на грип. Про це йдеться на сторінці Краматорського самоврядування у Facebook у вівторок, 4 грудня.

Згідно з повідомленням, відповідне розпорядження підписав секретар Краматорської міської ради Денис Ошурко у зв'язку зі збільшенням випадків захворюваності серед дітей шкільного віку.

Рішення одноголосно було прийняте на засіданні оперативного штабу з координаційної діяльності щодо запобігання поширенню захворюваності серед дітей шкільного віку на грип і ГРВІ.

На період епідемії до стабілізації і поліпшення ситуації в місті буде діяти комплексний план заходів з профілактики гострих респіраторно-вірусних інфекцій.

За словами начальника відділу охорони здоров'я Валерії Мельник, станом на 3 грудня перевищення епідпорога серед школярів становило понад 67%, що є приводом для введення обмежувальних заходів.