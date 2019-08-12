У Кременчуці прокурора не пустили в нічний клуб, сталася бійка



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Потерпілий отримав перелом носа та забої

У Кременчуці Полтавської області охоронці нічного клубу побили співробітника прокуратури.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Інцидент стався у неділю ввечері. Співробітник прокуратури хотів пройти до нічного клубу, але охорона відмовила йому, зіславшись на невідповідність його одягу дрес-коду закладу.

Після цього між прокурором та охоронцями закладу виникла суперечка. У результаті охоронці завдали прокуророві кілька ударів по різних частинах тіла.

Як стало відомо, потерпілий отримав перелом носа та забої.

Розпочато розслідування за ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Раніше повідомлялося, що у Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили автомобіль з п'яним водієм за кермом. Поліція встановила, що власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк.