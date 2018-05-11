У Криму продовжили арешт фігурантам «справи Веджії Кашка»

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В окупованому Криму фігурантам «справи Веджіє Кашка» продовжили арешт на два місяці

Четверо кримських татар були затримані і поміщені під варту в Криму 23 листопада 2017 року

Підконтрольний Кремлю «Київський районний суд» Сімферополя на засіданні 11 травня на два місяці продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Веджіє Кашка».

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Повідомляється, що Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач пробудуть в СІЗО до 15 липня.

Зазначається, що в зал засідання допустили тільки близьких родичів.

Раніше дружина Дегерменджі повідомила, що її чоловіка лікують у коридорі медзакладу. До цього Бекіра Дегерменджі перевели з СІЗО до реанімації.

Правозахисники вимагали надати медичну допомогу в реанімації Дегерменджі.

Бекір Дегерменджі був затриманий і поміщений під варту в Криму 23 листопада 2017 разом з трьома іншими кримськими татарами.

Затримання відбулося в результаті спецоперації російських силовиків. В результаті цих дій від інфаркту померла 83-річна ветеран кримськотатарського національного руху Веджиє Кашка. Щодо чотирьох затриманих (Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Руслан Трубач, Кязім Аметов) було порушено кримінальну справу за підозрою в нібито вимаганні.

Син Бекіра Дегерменджі Мустафа Дегерменджі був заарештований у так званій «справі 26 лютого» в травні 2015 року, у квітні 2017 суд змінив йому запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.