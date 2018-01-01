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    У Кривому Розі нацгвардійці пройшлися парадом з рядянськими прапорами

    Командування Нацгвардії призначило службове розслідування через парад
    Військові Нацгвардії пройшлися парадом у Кривому Розі Дніпропетровської області. При цьому вони тримали в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. «Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці
    • Вчора, 22:55
    • Розсилка
    Парад у Кривому Розі
    Фото з Facebook Семена Семенченка
    Парад у Кривому Розі

    Командування Нацгвардії призначило службове розслідування через парад

    Військові Нацгвардії пройшлися парадом у Кривому Розі Дніпропетровської області. При цьому вони тримали в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом.

    Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    «Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка», - йдеться у повідомленні.

    На фото події видно, що на прапорах, окрім символу СРСР, було також написано: «За нашу советскую родину!»

    За даним фактом командування Нацгвардії призначило службове розслідування.

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    У Кривому Розі нацгвардійці пройшлися парадом з рядянськими прапорами
    У Кривому Розі нацгвардійці пройшлися парадом з рядянськими прапорами
    У Кривому Розі нацгвардійці пройшлися парадом з рядянськими прапорами

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