У Кривому Розі нацгвардійці пройшлися парадом з рядянськими прапорами

Командування Нацгвардії призначило службове розслідування через парад

Військові Нацгвардії пройшлися парадом у Кривому Розі Дніпропетровської області. При цьому вони тримали в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. «Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці



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Фото з Facebook Семена Семенченка Парад у Кривому Розі

Командування Нацгвардії призначило службове розслідування через парад

Військові Нацгвардії пройшлися парадом у Кривому Розі Дніпропетровської області. При цьому вони тримали в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка», - йдеться у повідомленні.

На фото події видно, що на прапорах, окрім символу СРСР, було також написано: «За нашу советскую родину!»

За даним фактом командування Нацгвардії призначило службове розслідування.

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