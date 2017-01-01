У Кривому Розі розпочався суд через наругу над державним прапором України

Сам обвинувачений у нарузі над прапором заявив, що свою провину визнає

У Кривому Розі 4 грудня розпочався суд над чоловіком, який поглумився над державним прапором України. Справу розглядають в Довгінцівському районному суді міста. На лаві підсудних житель Кривого Рогу Євген Колесников. На попередні два засідання він не з’являвся, через що розгляд справи скасовували. У понеділок підсудного доправили до суду



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Сам обвинувачений у нарузі над прапором заявив, що свою провину визнає

У Кривому Розі 4 грудня розпочався суд над чоловіком, який поглумився над державним прапором України. Справу розглядають в Довгінцівському районному суді міста.

На лаві підсудних житель Кривого Рогу Євген Колесников. На попередні два засідання він не з’являвся, через що розгляд справи скасовували. У понеділок підсудного доправили до суду примусово.

Йому загрожує штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. Сам обвинувачений у понеділок заявив, що свою провину визнає.

Наступне засідання в справі заплановане на 14 грудня.

10 вересня поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчиненим в Довгінцівському районі міста. Провадження відкрите за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Раніше депутат Криворізької міської ради Микола Колесник повідомив, що того дня ввечері у Кривому Розі по вулиці В’ячеслава Чорновола двоє громадян напідпитку зірвали державний прапор України і поглумились над ним, розірвавши на шматки і справивши нужду. Громадян затримала і тримала до приїзду поліції керівниця ОСББ разом ще з одним мешканцем району.