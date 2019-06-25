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    У Кривому Розі у гетьмана Хмельницького відпала рука з булавою (фото)

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    <p>Місцеві жителі кажуть, що інцидент з пам&rsquo;ятником Богдану Хмельницькому стається не вперше</p> - У Кривому Розі у гетьмана Хмельницького відпала рука з булавою (фото)

    Місцеві жителі кажуть, що інцидент з пам’ятником Богдану Хмельницькому стається не вперше

    Фото: «Перший Криворізький»

    На Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому

    У Кривому Розі руйнується пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому, від монумента відпала права рука.

    Про це повідомило місцеве видання «Перший Криворізький», яке опублікувало відповідні фото.

    Очевидці розповіли, що на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому.

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    У Кривому Розі у гетьмана Хмельницького відпала рука з булавою (фото)
    У Кривому Розі у гетьмана Хмельницького відпала рука з булавою (фото)
    У Кривому Розі у гетьмана Хмельницького відпала рука з булавою (фото)

    Зазначається, що пам'ятник знаходиться на балансі Центрально-міської райради. Чиновникам вже повідомили про надзвичайну подію.

    Місцеві жителі кажуть, що інцидент з пам’ятником Богдану Хмельницькому стається не вперше, і раніше навіть доводилося міняти розмір булави, щоб уникнути таких ситуацій.

    Нагадаємо, у Харкові невідомі залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. 

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