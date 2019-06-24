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    У Харкові вандали осквернили пам'ятник воїнам УПА

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    <span>У Харкові поглумилися над пам'ятною дошкою воїнам УПА</span> - У Харкові вандали осквернили пам'ятник воїнам УПА
    У Харкові поглумилися над пам'ятною дошкою воїнам УПА

    Повідомлення про подію у Молодіжному парку надійшло до поліції 24 червня о 16:34

    У Харкові невідомі залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Про це в понеділок, 24 червня, повідомляє пресслужба поліції області.

    «Повідомлення про подію в Молодіжному парку надійшло в поліцію 24 червня о 16:34», - йдеться в повідомленні.

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    Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Зібрано первинний матеріал, проводиться перевірка.

    Нагадаємо, у Києві розгромили меморіал героя Небесної сотні Нігояна, вандала затримали. Лідер організації С14 Сергій Мазур звернувся до киян з проханням принести до місця пам’ятної дошки, встановленої поблизу місця загибелі Нігояна, нові свіжі квіти і лампадки. «Це біля Парламентської бібліотеки на Грушевського», - уточнив він.

    Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» та творче об’єднання «Вавілон’13» започаткували Відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Нігояна, в рамках якої щороку проводитиметься конкурс творчих робіт на його честь. 

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