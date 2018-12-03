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    У Кривому Розі в магазин заскочив грабіжник у масці тигра (відео)

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    У Кривому Розі в магазин заскочив грабіжник у масці тигра (відео)
    Скріншот з відео

    Зловмисник був озброєний сокирою

    У Кривому Розі зловмисник у новорічній масці тигра з сокирою в руках намагався пограбувати магазин фототехніки.

    Про це 3 грудня повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Злочин стався ввечері 30 листопада у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Співробітники магазину самостійно знешкодили нападника та утримували його до приїзду поліції», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що поліцейські затримали розбійника та доставили до відділення поліції. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

    Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Злодію загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у Києві вчитель фізкультури затримав грабіжника, який крав в учнів телефони.

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