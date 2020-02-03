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    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів

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    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    Фото: ДСНС

    Група з п'яти екстремалів збиралася зняти відео і для цього вони вирішили спуститися в вентиляційний отвір покинутої шахти

    Двоє криворізьких блогерів, які займалися вивченням місцевих шахт, розбилися в ніч на 3 лютого.

    Про це журналістам повідомили працівники пресслужби Державного гірничо-рятувального загону в Кривому Розі.

    Опівночі рятувальникам повідомили про те, що двоє блогерів зірвались із висоти 550 метрів у вентиляційну шахту №3, що у Кривому Розі. Компанія із п'ятьох осіб планувала зняти оглядове відео для блогу belov blog про шахту №3. Троє чоловіків змогли піднятись на поверхню, а двоє зірвалися з мотузки.

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    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів
    У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів

    Рятувальна операція тривала кілька годин. О 5:50 тіла загиблих гірничо-рятувальники передали правоохоронцям.

    Відомості про загиблих наразі не розголошуються. Відомо, що обоє є мешканцями Кривого Рогу.

    Одному з них було 36 років, вік другого - близько 30-35. Решта членів групи не постраждали.

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