У Кривому Розі загинули двоє блогерів-екстремалів



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Фото: ДСНС

Група з п'яти екстремалів збиралася зняти відео і для цього вони вирішили спуститися в вентиляційний отвір покинутої шахти

Двоє криворізьких блогерів, які займалися вивченням місцевих шахт, розбилися в ніч на 3 лютого.

Про це журналістам повідомили працівники пресслужби Державного гірничо-рятувального загону в Кривому Розі.

Опівночі рятувальникам повідомили про те, що двоє блогерів зірвались із висоти 550 метрів у вентиляційну шахту №3, що у Кривому Розі. Компанія із п'ятьох осіб планувала зняти оглядове відео для блогу belov blog про шахту №3. Троє чоловіків змогли піднятись на поверхню, а двоє зірвалися з мотузки.

Рятувальна операція тривала кілька годин. О 5:50 тіла загиблих гірничо-рятувальники передали правоохоронцям.

Відомості про загиблих наразі не розголошуються. Відомо, що обоє є мешканцями Кривого Рогу.

Одному з них було 36 років, вік другого - близько 30-35. Решта членів групи не постраждали.