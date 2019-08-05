У Кривому Розі затримали зловмисника, який вчинив наругу над прапором



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Зловмисника затримано та направлено до місць позбавлення волі Фото: Facebook Національна поліція - Криворізький відділ поліції

У вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку та кинув на землю

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України.

Про це 5 серпня повідомляється у Facebook на сторінці Національна поліція - Криворізький відділ поліції.

Зазначається, що 3 серпня в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено та затримано розшукуваного злочинця, який переховувався від відбування покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 Кримінально кодексу України («наруга над державними символами»).

У вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку та кинув на землю. Після скоєння злочину чоловіку призначили покарання, однак він почав переховуватися від судових органів.

«Зловмисника затримано та направлено до місць позбавлення волі для відбування покарання, призначеного судом», - заявили в поліції.

Повідомляється, що 38-річному раніше судимому зловмиснику на підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області призначено покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.