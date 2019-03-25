У Кропивницькому без тепла залишилися десятки будинків



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На теплових трубопроводах другої черги КП «Теплоенергетик» у Кропивницькому сталася аварія

У Кропивницькому внаслідок аварії на мережах КП «Теплоенергетик» без тепла залишилися 80 об’єктів, у тому числі 58 житлових будинків, дві школи та два дитячих садка.

Про це 25 березня повідомляє прес-служба міської ради Кропивницького з посиланням на інформацію Головного управління житлово-комунального господарства.

«У Кропивницькому через аварію на теплових трубопроводах другої черги КП «Теплоенергетик» відключено від теплопостачання мікрорайон Ковалівка та нижню частину центру міста», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що аварійне відключення подачі тепла відбулося за наступними адресами: вул. Кременчуцька буд.1,3,5,7,9,11,13; вул.Вокзальна, буд. 16 корп.1,2,17, буд.18 корп.1, буд.20, корп.2,3,4,5, буд. 22, буд. 26 корп.3,4, буд. 28, буд 37/16; проспект Перемоги буд.6, 8 корп.1,2, буд. 12 корп.1,2,3,4, буд.14; вул.Радянська буд. 4; вул.Чміленка буд.19; вул.Олефіренка, буд. 18, просп. Винниченка, буд. 1,3; вул.Шульгіних, буд. 32 корп.1,2,3, буд. 39, 41, 43; вул.Гоголя, буд. 48, 50, 67, 85; вул.Карпи, буд. 47А, 51, 54/21, 56, 58; вул. Преображенська, буд.3А, 6, 8, 10, 12; вул.Велика Перспективна, буд. 47/16, 60; вул. Острівська буд.2; вул.Велика Пермська, буд. 9; вул.Чорновола, буд. 64.

Без тепла також тимчасово опинилися: ЗОШ № 4, №20, ДНЗ № 17, №27, ГПТУ № 14, 18, магазин «Сільпо», готель «Київ», «Будинок побуту», Театр ляльок, Головпоштамт, будинок Народної творчості, Обласний художній музей, магазин «Книжковий світ», СДЮШОР «Надія», ДЮЦ, Будинок техніки,, факультет фізичного виховання, обласна прокуратура, обласний суд, магазин «Депот», обласне управління охорони здоров'я.