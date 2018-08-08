У Кропивницькому без води залишилась половина міста



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Через заміну водопроводу жителів мікрорайонів в лівобережній частині міста попередили, щоб вони запаслися водою

У Кропивницькому через реконструкцію водоводу відключили водопостачання у лівобережній частині міста.

Про це повідомляє міська рада Кропивницького.

Зазначається, що реконструкція «триває у чіткій відповідності до затвердженого плану».

У зв'язку з реконструкцією розпочалося перепідключення мережі новозбудованої ділянки водогону по вулиці Лєрмонтова, від вулиці Короленка до вулиці Сивашської.

«Підрядна організація, що здійснює реконструкцію водоводу активно працює, щоб встигнути виконати роботи у визначений термін. Паралельно на мережах працюють і шість бригад міськводоканалу», — повідомила директор Кропивницького ВКГ Валентина Давидчук.

Наголошується, що перепідключення мережі у деяких районах міста, стало причиною погіршення якості води. «Це явище тимчасове, викликане зміною напрямку водного потоку у трубах», — пояснила Давидчук.