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    У Кропивницькому без води залишилась половина міста

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    У Кропивницькому без води залишилась половина міста

    Через заміну водопроводу жителів мікрорайонів в лівобережній частині міста попередили, щоб вони запаслися водою

    У Кропивницькому через реконструкцію водоводу відключили водопостачання у лівобережній частині міста.

    Про це повідомляє міська рада Кропивницького.

    Зазначається, що реконструкція «триває у чіткій відповідності до затвердженого плану».

    У зв'язку з реконструкцією розпочалося перепідключення мережі новозбудованої ділянки водогону по вулиці Лєрмонтова, від вулиці Короленка до вулиці Сивашської.

    «Підрядна організація, що здійснює реконструкцію водоводу активно працює, щоб встигнути виконати роботи у визначений термін. Паралельно на мережах працюють і шість бригад міськводоканалу», — повідомила директор Кропивницького ВКГ Валентина Давидчук.

    Наголошується, що перепідключення мережі у деяких районах міста, стало причиною погіршення якості води. «Це явище тимчасове, викликане зміною напрямку водного потоку у трубах», — пояснила Давидчук.

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