У Кропивницькому розстріляли адвоката
Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї, повідомила Національна асоціація адвокатів
У Кропивницькому в четвер, 22 серпня, невідомі розстріляли адвоката Олександра Іванова.
Про це повідомляє на своєму сайті Національна асоціація адвокатів.
Вбивство сталося поблизу СІЗО №6.
«Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.
Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого.
На місці злочину працює слідча група.