У Кропивницькому розстріляли адвоката



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Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї, повідомила Національна асоціація адвокатів

У Кропивницькому в четвер, 22 серпня, невідомі розстріляли адвоката Олександра Іванова.

Про це повідомляє на своєму сайті Національна асоціація адвокатів.

Вбивство сталося поблизу СІЗО №6.

«Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.

Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого.

На місці злочину працює слідча група.