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    У Кропивницькому розстріляли адвоката

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    У Кропивницькому розстріляли адвоката

    Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї, повідомила Національна асоціація адвокатів

    У Кропивницькому в четвер, 22 серпня, невідомі розстріляли адвоката Олександра Іванова.

    Про це повідомляє на своєму сайті Національна асоціація адвокатів.

    Вбивство сталося поблизу СІЗО №6.

    «Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.

    Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого.

    На місці злочину працює слідча група. 

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