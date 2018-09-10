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    У Курдистані відкрився візовий центр України

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    У Курдистані відкрився візовий центр України

    Візовий центр розташовується в місті Ербіль

    На початку вересня розпочав роботу візовий центр України в місті Ербіль у Курдистані.

    Як повідомили у МЗС, візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд посольства України в Республіці Ірак клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають в Курдському регіоні.

    «У цьому зв’язку консульський відділ посольства України в Багдаді припиняє прийняття візових клопотань від громадян Курдистану», - додали у МЗС.

    У міністерстві запевняють, що заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

    При цьому, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом посольства України в Республіці Ірак.

    Нагадаємо, у вересні в столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон з’явилося Генеральне консульство України.

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