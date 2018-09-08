У канадському Едмонтоні відкрили Генконсульство України



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Прапори Канади та України

Генконсульство у Едмонтоні стало четвертою дипломатичною установою України на території Канади

У столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон з’явилося Генеральне консульство України.

Як повідомляє «Укрінформ», для участі у офіційній церемонії відкриття до Едмонтона прилетів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Через кілька днів український прапор буде видно із будь-якої точки Едмонтона. Це посилить відчуття присутності українськості», - сказав Клімкін.

Він додав, що одним із важливих завдань нової дипустанови стане розвиток економічних зв’язків між Канадою й Україною.

«У нас буде багато інвестиційних проектів, партнерства між університетами й міст-побратимів», - наголосив міністр.

Зазначимо, що Генконсульство у Едмонтоні стало четвертою дипломатичною установою України на території Канади. Окрім нього, діє також Генконсульство у Торонто, а також посольство і консульство у Оттаві.

Додамо, що в Альберті проживає більше 360 тис. мешканців українського походження. Це близько 10% від загального населення провінції.

Напередодні повідомлялося, що в Канаді урочисто відкриють нове Генконсульство України.