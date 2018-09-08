  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У канадському Едмонтоні відкрили Генконсульство України

    • Розсилка
    Прапори Канади та України - У канадському Едмонтоні відкрили Генконсульство України
    Прапори Канади та України

    Генконсульство у Едмонтоні стало четвертою дипломатичною установою України на території Канади

    У столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон з’явилося Генеральне консульство України.

    Як повідомляє «Укрінформ», для участі у офіційній церемонії відкриття до Едмонтона прилетів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Через кілька днів український прапор буде видно із будь-якої точки Едмонтона. Це посилить відчуття присутності українськості», - сказав Клімкін.

    Він додав, що одним із важливих завдань нової дипустанови стане розвиток економічних зв’язків між Канадою й Україною.

    «У нас буде багато інвестиційних проектів, партнерства між університетами й міст-побратимів», - наголосив міністр.

    Зазначимо, що Генконсульство у Едмонтоні стало четвертою дипломатичною установою України на території Канади. Окрім нього, діє також Генконсульство у Торонто, а також посольство і консульство у Оттаві.

    Додамо, що в Альберті проживає більше 360 тис. мешканців українського походження. Це близько 10% від загального населення провінції.

    Напередодні повідомлялося, що в Канаді урочисто відкриють нове Генконсульство України.

    Читайте також
    Павло Клімкін дипломатія міністр Канада посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ