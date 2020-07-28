У курортній Кирилівці затопило бази відпочинку



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Рясні дощі підтопили селище Кирилівку у Запорізькій області Фото: ДСНС

Щонайменше 10 баз відпочинку постраждали від повені

У Запорізькій області злива залила більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка, передає управління ДСНС у Запорізькій області.

«28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії», - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, рятувальники за допомогою 5 плаваючих мотопомп відкачують воду на територіях баз. Станом на 16:00 всього було відкачано понад 50 куб.м води.

Дорога між смт Кирилівка та селом Степок не затоплена, рух безперешкодний.

Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 осіб.

Наразі роботи щодо відкачки води тривають.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині в Генічеському через потужні зливи сталося підтоплення будинків жителів села Сокологірне.