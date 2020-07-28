У курортній Кирилівці затопило бази відпочинку
Щонайменше 10 баз відпочинку постраждали від повені
У Запорізькій області злива залила більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка, передає управління ДСНС у Запорізькій області.
«28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії», - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, рятувальники за допомогою 5 плаваючих мотопомп відкачують воду на територіях баз. Станом на 16:00 всього було відкачано понад 50 куб.м води.
Дорога між смт Кирилівка та селом Степок не затоплена, рух безперешкодний.
Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 осіб.
Наразі роботи щодо відкачки води тривають.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині в Генічеському через потужні зливи сталося підтоплення будинків жителів села Сокологірне.