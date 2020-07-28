На Херсонщині потужні зливи затопили село



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Наразі рятувальники відкачують воду, а поліція стежить за порядком у селі

Вода підтопила кілька десятків будинків, де живуть 150 селян

На Херсонщині в Генічеському через потужні зливи сталося підтоплення будинків жителів села Сокологірне. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції.

За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян.

Наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції. На допомогу поліції виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.

«Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому затопило популярний український курорт Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області.