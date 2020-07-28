  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Херсонщині потужні зливи затопили село

    • Розсилка
    Наразі рятувальники відкачують воду, а поліція стежить за порядком у селі - На Херсонщині потужні зливи затопили село
    Наразі рятувальники відкачують воду, а поліція стежить за порядком у селі

    Вода підтопила кілька десятків будинків, де живуть 150 селян

    На Херсонщині в Генічеському через потужні зливи сталося підтоплення будинків жителів села Сокологірне. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції.

    За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян.

    1_129

    Наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції. На допомогу поліції виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.

    «Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, кілька днів тому затопило популярний український курорт Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області.

    вода Херсонщина паводок село негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ