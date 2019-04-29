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    У квартирі в Кам'янець-Подільському стався вибух

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    У квартирі в Кам'янець-Подільському стався вибух

    Причини вибуху встановлюються

    У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.

    «Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований», - прокоментували у ДСНС.

    Причина вибуху наразі встановлюється.

    Напередодні у Дарницькому районі Києва від вибуху гранати в багатоповерхівці загинуло двоє людей.Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, де знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи.

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