У квартирі в Кам'янець-Подільському стався вибух



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Причини вибуху встановлюються

У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.

«Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований», - прокоментували у ДСНС.

Причина вибуху наразі встановлюється.

Напередодні у Дарницькому районі Києва від вибуху гранати в багатоповерхівці загинуло двоє людей.Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, де знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи.