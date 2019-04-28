У Києві від вибуху гранати загинули двоє людей



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28 квітня у київській квартирі вибухнула граната Фото: Нацполіція Києва

Про вибух повідомила жінка, яка вказала, що постраждали її 38-річна донька із 44-річним співмешканцем

У Дарницькому районі Києва від вибуху гранати в багатоповерхівці загинуло двоє людей.

Про це інформує поліція Києва.

«Подія сталася вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Вибух пролунав, коли в помешканні перебував чоловік із двома жінками. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні. Розпочато кримінальне провадження», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, про вибух поліцію повідомила жінка, яка вказала, що постраждали її 38-річна донька із 44-річним співмешканцем.

Зі слів заявниці, чоловік приніс гранату та підірвав її.

На місці лікарі «швидкої» констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями у непритомному стані було госпіталізовано. Через кілька годин вона померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, де знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи.

Наразі з’ясовуються обставини, які призвели до трагічних наслідків.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі.