У Латвії суд затвердив переведення всіх шкіл на навчання латиською мовою



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Росіяни і «російськомовні» в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організатором протестів щоразу виступав «Російський союз Латвії», пов'язаний із Кремлем

МЗС Росії назвало ухвалення документа «дискримінацією російськомовних»

Конституційний суд Латвії визнав таким, що відповідає основному закону країни, рішення про переведення шкіл національних меншин на навчання латиською мовою.

Заступник голови суду Саніта Осипова оголосила, що рішення це остаточне і оскарженню не підлягає.

У 2018 році президент Латвії Раймондс Вейоніс підписав поправки до закону про освіту, згідно з якими школи національних меншин, більшість з яких російські, з 2020 року будуть поступово переходити на латиську мову навчання.

Поправки також передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних навчальних закладах.

У березні 2018 року відповідні поправки схвалив Сейм Латвії. За планом, перехід буде поступовим і завершиться до 2021/2022 навчального року.

Голова комітету з питань освіти, культури та науки Олдіс Адамович заявляв, що перехід не повинен сприйматися як загроза для нацменшин, оскільки це не передбачає позбавлення дітей можливості вивчати рідну мову, а у школах будуть курси з літератури, культури і мови нацменшин.

МЗС Росії назвало ухвалення документа «дискримінацією російськомовних».

Нині в Латвії у школах для національних меншин (у першу чергу російської) 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складе 80 відсотків, мовою меншини 20.

Росіяни і «російськомовні» в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організатором протестів щоразу виступав «Російський союз Латвії».

За даними латвійських спецслужб, ця політична партія пов’язана з Кремлем і отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії.

Росія також неодноразово протестувала проти змін до закону про освіту в Україні, зокрема, через статтю про мову освіти – українську.

Джерело: Радіо Свобода