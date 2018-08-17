У лікарні Кам'янського напали на лікаря



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Лікар отримав тілесні ушкодження

У приміщенні гнійно-септичного відділення «Кам'янської міської лікарні №7» було скоєно напад на лікаря.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Як зазначає МОЗ, лікар отримав тілесні ушкодження, його життя поза загрозою. Також повідомляється, що поліція підозрюваного затримала.

«Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про цей випадок та відкрила кримінальну справу. Наразі тривають слідчі дії з метою документації протиправних дій за статтею 296 ч. 4 Кримінального Кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень», - йдеться у повідомленні.

Зараз також вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.