У Литві хочуть визнати компартію злочинною організацією



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Колишнім членам комуністичної партії в обов’язковому порядку доведеться зазначати цей факт біографії

Члени парламентської фракції Союзу вітчизни-Християнських демократів Литви Лаурінас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс підготували проект закону, мета якого – визнання Литовської комуністичної партії злочинною організацією.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Ажубаліса, мета проекту – визнання ЛКП злочинною організацією, яка в роки окупації Литви СРСР в 1940-1941 і 1944-1990 рр. сприяла утвердженню диктатури на території окупованої країни.

«Мета цього проекту – нарешті належним чином оцінити радянське минуле і злочини, відновити історичну справедливість», – підкреслив консерватор.

Також, за словами Кащюнаса, ще одна мета закону – гласність. Політик зазначив, що, згідно з проектом, колишнім членам ЛКП, якщо вони захочуть стати кандидатами на пост президента, депутата парламенту або ЄП, мера, в обов’язковому порядку доведеться зазначати цей факт біографії.

Аналогічно мають чинити і особи, які працюють на дипломатичній службі або беруть участь у конкурсі на посаду в держустанові. За словами Кащюнаса, вони мають додати цей факт своєї біографії до резюме.

Депутат нагадав, що в червні 2017 року парламент ухвалив резолюцію, що закликає уряд підготувати проект, згідно з яким ЛКП була б визнана злочинною організацією. Але, за словами Кащюнаса, парламент поки що не продемонстрував ініціативу.