Майорова померла через важку хворобу

У Литві померла акторка українського походження Тетяна Майорова. Жінка померла через важку хворобу на 77-му році життя. Тетяна Майорова народилася в Україні. Вона закінчила театральний інститут Карпенко-Карого в Києві, в 1964-1967 роках була актрисою Севастопольського драматичного театру, а в 1967-1991 роках — актрисою театру у Вільнюсі, де



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Померла Тетяна Майорова

Майорова померла через важку хворобу

У Литві померла акторка українського походження Тетяна Майорова. Жінка померла через важку хворобу на 77-му році життя.

Тетяна Майорова народилася в Україні. Вона закінчила театральний інститут Карпенко-Карого в Києві, в 1964-1967 роках була актрисою Севастопольського драматичного театру, а в 1967-1991 роках — актрисою театру у Вільнюсі, де зіграла майже 40 ролей.

Серед них найяскравішими в біографії актриси були: Серафима — «Біг» Булгакова, 1967, Женя — «Валентин і Валентина» Рощина, 1971, Ірина — «З коханими не розлучайтеся» Володіна, 1973, Марія — «Святая святих» Друце, 1976, Серафіна — «Татуйована троянда» Вільямса, 1978, Іскра — «Гніздо глухаря», 1979, Наташа Голубєва — «Наодинці з усіма» Гельмана, 1982 та багато інших.

Майорова знімалася в кіно. Глядачам вона запам’яталась грою в історичній драмі 1978 року «Змилуйся над нами», створеної на Литовській кіностудії режисером Альгірдасом Арамінасом.

Джерело: Интерфакс