У Литві злякалися, що українці відберуть у місцевих роботу

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Найчастіше у Литві українці влаштовуються будівельниками і водіями

Наплив робочої сили, що хлинув з України, змусив уряд країни переглянути вимоги щодо працевлаштування іноземців

Трудова імміграція з України в Литві набула такого масштабу, що уряд Литви вирішив встановити квоти для іноземних працівників на деякі професії. Про це заявив віце-канцлер Дейвідас Матуленіс, повідомляє в середу, 16 травня Інтерфакс-Україна.

«Може початися процес витіснення з ринку праці наших громадян, оскільки це більш дешева робоча сила», - заявив Матуленіс агентству BNS після засідання уряду в середу.

За його словами, зараз це питання найбільш актуальне через зростання кількості українських водіїв і будівельників.

Квоти не діятимуть щодо кваліфікованого персоналу. За встановлення квот буде відповідати Міністерство соціального захисту і праці, також планується залучити експертів з Центру науково-дослідного моніторингу та аналізу.

Конкретні пропозиції будуть висунуті до жовтня.

Також уряд вирішив посилити порядок відрядження громадян третіх країн у Литву - передбачається повернутися до системи дозволів на роботу.

При цьому кабінет міністрів Литви вирішив полегшити приїзд для громадян США, Японії, Південної Кореї, Канади, Австралії, Нової Зеландії - щодо них застосовуватимуться вимоги, подібні до тих, що висуваються до громадян Євросоюзу.

В цілому за перші чотири місяці 2018 року в Литву прибули понад 12 тис. іммігрантів. У порівнянні з колишніми роками цей показник зріс удвічі.

У минулому році робочі візи або посвідки на проживання на підставі роботи були надані майже 34,5 тис. іноземців, з них близько 20 тис. - громадянам України.