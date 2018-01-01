15 сирійських біженців замерзли дорогою до Лівану
- Сьогодні, 05:46
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Групу біженців покинули в горах контрабандисти
Під час спроби перетнути гірський кордон із Ліваном замерзли 15 сирійських біженців, із-поміж яких були й діти.
Про це повідомляє ВВС.
Зокрема зазначено, що 13 тіл знайшли в п'ятницю, а ще два виявили в суботу після того, як цю територію накрила снігова буря.
Ліванські рятувальники знайшли тіла після повідомлення про те, що група біженців опинилася у біді біля Маснаї.
За повідомленням місцевих ЗМІ, цю групу біженців покинули в горах контрабандисти. Згодом двох контрабандистів затримали.
Також кількох біженців, зокрема, хлопчика, який блукав сам, вдалося врятувати. Як повідомляється, група біженців обрала ту ж саму дорогу, якою сотні тисяч сирійців до цього намагалися втекти від конфлікту вдома.
Ліван із населенням чотири мільйони прийняв майже мільйон сирійців після початку війни у 2011 році.