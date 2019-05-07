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    У Лондоні виявили могилу померлої 130 років тому «людини-слона»

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    <p>На думку сучасних медиків, Меррік страждав від синдрому Протея</p> - У Лондоні виявили могилу померлої 130 років тому «людини-слона»

    На думку сучасних медиків, Меррік страждав від синдрому Протея

    Фото: АР

    Місцева влада планує встановити на раніше безіменній могилі меморіальну табличку з ім’ям Джозефа Мерріка

    У Лондоні дослідниця виявила могилу померлого 130 років тому британця Джозефа Мерріка, знаменитої людини-слона, названого так через жахливу деформацію тіла.

    Про це повідомляє Telegraph.

    Зазначається що останні роки свого життя Меррік, який виступав в цирковому шоу виродків, провів в Королівському Лондонському госпіталі, де йому була виділена окрема кімната. Коли в 1890 році чоловік помер у віці 27 років, його скелет був збережений в медичній установі, як анатомічна пам’ятка.

    Біограф Мерріка Джо Вігор-Манговін повідомила, що їй вдалося виявити могилу, де були окремо поховані м’які тканини людини-слона. Виявити сліди поховання «допомогли» жертви вбивці Джека-різника, які були вбиті приблизно в той же час і в тому ж районі Уайтчепел, де помер Меррік.

    Оскільки жертви вбивств були поховані на кладовищі в східній частині Лондона, Вігор-Манговін вивчила відповідні реєстраційні книги і виявила запис, який, за її словами, на 99% відноситься до поховання останків Мерріка.

    Повідомляється, що місцева влада обіцяла встановити на раніше безіменній могилі меморіальну табличку з ім’ям Мерріка.

    На думку сучасних медиків, Меррік страждав від синдрому Протея – рідкісного генетичного захворювання, що викликає незвичайний ріст голови, кісток і шкіри.

    Меррік неодноразово ставав персонажем книг, п’єс, фільмів і опер. У 1980 році відбулася прем’єра фільму Девіда Лінча «Людина-слон», номінованого на премію «Оскар» в восьми категоріях.

    Джерело: zik.ua

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