У Луцьку п'яна жінка за кермом покусала патрульного

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Жінка поводилася агресивно і вкусила інспектора за ліву руку

У Луцьку нетвереза водій в середу, 30 травня, під час спілкування з правоохоронцями вкусила інспектора Нацполіції. Про це повідомляє Патрульна поліція Волинської області в соцмережі Facebook.



Так, 30 травня на вулиці Героїв УПА в Луцьку екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. Під час спілкування з водієм помітили явні ознаки сп'яніння.

У результаті перевірки в крові 31-річної жінки виявили 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище від допустимої норми.





Під час спілкування з правоохоронцями поводилася агресивно і в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.



У патрульного встановили рану лівого передпліччя, від госпіталізації він відмовився. За даним фактом повідомлена слідчо-оперативна група, проводяться слідчі дії.