  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Луцьку п'яна жінка за кермом покусала патрульного

    • Розсилка
    У Луцьку п'яна жінка за кермом покусала патрульного

    Жінка поводилася агресивно і вкусила інспектора за ліву руку

    У Луцьку нетвереза водій в середу, 30 травня, під час спілкування з правоохоронцями вкусила інспектора Нацполіції. Про це повідомляє Патрульна поліція Волинської області в соцмережі Facebook.

    Так, 30 травня на вулиці Героїв УПА в Луцьку екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. Під час спілкування з водієм помітили явні ознаки сп'яніння.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Луцьку п'яна жінка за кермом покусала патрульного
    У Луцьку п'яна жінка за кермом покусала патрульного

    У результаті перевірки в крові 31-річної жінки виявили 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище від допустимої норми.



    Під час спілкування з правоохоронцями поводилася агресивно і в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.

    У патрульного встановили рану лівого передпліччя, від госпіталізації він відмовився. За даним фактом повідомлена слідчо-оперативна група, проводяться слідчі дії.

     

    Читайте також
    водій Луцьк алкогольне сп'яніння поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ