У Луганській області вітчим вистрілив пасинку в голову



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Вітчим із рушниці вистрілив у голову пасинку Фото: lg.npu.gov.ua

Потерпілого госпіталізували до лікарні

У Луганській області чоловік із рушниці поранив пострілом у голову свого пасинка, після чого закрився в будинку. Зараз він затриманий.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

«Після отримання повідомлення про стрілянину, з огляду на застосування вогнепальної зброї та відсутність повної інформації про чоловіка, який застосував зброю, начальником ГУНП негайно був введений спеціальний план, згідно з яким на місце події, крім слідчо-оперативної групи і співробітників місцевого відділу поліції, виїхали співробітники управління патрульної поліції, бійці КОРД, слідчо-оперативна група Головного управління і керівництво ГУНП», - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, умовили чоловіка вийти з дому добровільно. Стрілка затримали, вилучили рушницю і патрони. Потерпілого госпіталізували в лікарню.

На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативних груп.

За попередньою інформацією, чоловік вистрілив у свого 21-річного пасинка в результаті конфлікту, який між ними стався, коли він прийшов зі своєю дівчиною в гості до мами і вітчима.

Зараз вирішується питання про кваліфікацію вчиненого правопорушення та внесення відомостей до ЄРДР. Інформації про стан постраждалого поки що немає.