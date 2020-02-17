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    У Луганській області вітчим вистрілив пасинку в голову

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    Вітчим із рушниці вистрілив у голову пасинку - У Луганській області вітчим вистрілив пасинку в голову
    Вітчим із рушниці вистрілив у голову пасинку
    Фото: lg.npu.gov.ua

    Потерпілого госпіталізували до лікарні

    У Луганській області чоловік із рушниці поранив пострілом у голову свого пасинка, після чого закрився в будинку. Зараз він затриманий.

    Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

    «Після отримання повідомлення про стрілянину, з огляду на застосування вогнепальної зброї та відсутність повної інформації про чоловіка, який застосував зброю, начальником ГУНП негайно був введений спеціальний план, згідно з яким на місце події, крім слідчо-оперативної групи і співробітників місцевого відділу поліції, виїхали співробітники управління патрульної поліції, бійці КОРД, слідчо-оперативна група Головного управління і керівництво ГУНП», - йдеться в повідомленні.

    Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, умовили чоловіка вийти з дому добровільно. Стрілка затримали, вилучили рушницю і патрони. Потерпілого госпіталізували в лікарню.

    На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативних груп.

    За попередньою інформацією, чоловік вистрілив у свого 21-річного пасинка в результаті конфлікту, який між ними стався, коли він прийшов зі своєю дівчиною в гості до мами і вітчима.

    Зараз вирішується питання про кваліфікацію вчиненого правопорушення та внесення відомостей до ЄРДР. Інформації про стан постраждалого поки що немає.

    кримінал Луганщина
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