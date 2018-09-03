У Лукашенка розкритикували «мінські» мемуари Олланда



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Франсуа Олланд описав, як створювались мінські угоди у 2015 році

Главу МЗС Білорусі обурили три речі в мемуарах Олланда

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що мемуари колишнього президента Франції Франсуа Олланда з приводу мінських угод не цілком відповідають істині.

«Мені здається, що політики такого високого рівня, як голови держав, повинні бути порядними, щирими й об'єктивними. Цих якостей колишньому президенту Франції панові Олланду дещо бракує. Тому що деякі речі не відповідають істині», - заявив він в інтерв'ю TYT.by.

Макей сказав, що його обурили три речі в мемуарах Олланда.

«Перше. «Зустріч у бездушному Палаці незалежності». Знаєте, будь-яка офіційна будівля заледве чи має якусь душу. Мабуть, Олланд мав на увазі, що мінський сучасний палац не такий помпезний, як його колишня резиденція - Єлисейський палац... Для нас, як би хто не ставився, цей палац є символом білоруського суверенітету і незалежності, і до нього теж треба ставитися з належною повагою - як до такого символу», - заявив міністр.

«Пан Олланд також у книзі говорить, що довелося сидіти за низенькими, незручними столами, на незручних кріслах. Тоді в Палаці незалежності було підготовлено кілька залів для проведення офіційних зустрічей. Був спеціальний зал із синхронним перекладом, де, як передбачалося, буде проходити основне засідання «нормандської четвірки». Але завжди, коли проходять такі події, передбачається так звана кімната-накопичувач, де збираються всі голови держав, оскільки вони приїжджають один за одним, а не одночасно. І так сталося, що в міру того, як прибували президенти, в цій кімнаті зав'язалася бесіда і фактично вже почалися конкретні переговори. Коли білоруська сторона запропонувала перейти в зал офіційних переговорів, було сказано: «Ні, ми залишимося тут». Тому і були низькі столи. Правда, потім ще доносили додаткові крісла, з урахуванням того, що коло учасників розширювалося», - сказав Макей.

«Щодо «жахливих бутербродів» - це взагалі смішна історія. Після того, як лідери країн провели певний час у «кімнаті-накопичувачі», треба було провести церемонію вітальної зустрічі, де виступав і наш президент. І вже на виході після цієї церемонії президент Білорусі запропонував повечеряти, я стояв поруч і бачив цю ситуацію. Як зараз пам'ятаю, президент Франції радісно сказав: «Так-так, давайте вечеряти». Але пані федеральний канцлер Меркель жорстко подивилася на Олланда і сказала: «Немає часу на вечерю, починаємо працювати». Він засоромився і покірно пішов за Меркель... Від вечері вони відмовилися, але бутерброди їм заносили кілька разів. Вони були і з білоруським салом, і різними ковбасками, шинкою, сиром, червоною рибою, осетриною і так далі. Так, не було устриць, равликів, жаб'ячих лапок, голубів. Тому, можливо, панові Олланду не сподобалося. Але загалом, повинен сказати, що за добу тільки на харчування було виділено в еквіваленті близько 50 тисяч доларів», - розповів міністр.

Макей заявив, що Олланду «випинатися особливо нічого» з приводу своєї ролі в мінських переговорах, тому що «мотором» була Меркель.

«Я ще раз повторю, що політики повинні бути об'єктивними, щирими і чесними. Напевно, в цьому плані французи, бачачи брак цих якостей у пана Олланда, зробили свій висновок, а він, бачачи свою низьку популярність свого часу, відмовився від участі в президентських виборах», - заявив міністр.