  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Львові 23 лютого почнуть демонтувати Монумент Слави

    Згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму
    У Львові вирішили демонтувати 30-метрову стелу Меморіалу Слави через аварійний стан пам'ятника. Про це заявив заступник мера міста Андрій Москаленко Zaxid.net. Згідно з повідомленням, Галицька райадміністрація обласного центру спочатку виявила, що частина елементів конструкції Меморіалу знаходиться в аварійному стані, тому було прийнято
    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка

    Згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму

    У Львові вирішили демонтувати 30-метрову стелу Меморіалу Слави через аварійний стан пам'ятника.

    Про це заявив заступник мера міста Андрій Москаленко Zaxid.net.

    Згідно з повідомленням, Галицька райадміністрація обласного центру спочатку виявила, що частина елементів конструкції Меморіалу знаходиться в аварійному стані, тому було прийнято рішення про підготовку висновків щодо технічного стану пам'ятки. 

     «Ми замовили дослідження (університету. - Ред.) Львівської політехніки про стан ключових конструкцій і згідно з висновками, загальний стан несучих конструкцій - аварійний і вони підлягають демонтажу», - цитує видання заяву Москаленка.

    За його словами, протиаварійні роботи почнуться вже в найближчу п'ятницю - 23 лютого.

    «Буде замовлена спеціальна огорожа, щоб це місце було безпечним для людей», - зазначив заступник міського голови і підкреслив, що в мерії розглядають можливість перенесення пам'ятника в музей «Територія террору».

    Видання зазначає, що згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму і обов'язковому демонтажу не підлягає.

     

    Читайте також
    пам'ять Львів музей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ