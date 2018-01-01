У Львові 23 лютого почнуть демонтувати Монумент Слави

Згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму

У Львові вирішили демонтувати 30-метрову стелу Меморіалу Слави через аварійний стан пам'ятника. Про це заявив заступник мера міста Андрій Москаленко Zaxid.net. Згідно з повідомленням, Галицька райадміністрація обласного центру спочатку виявила, що частина елементів конструкції Меморіалу знаходиться в аварійному стані, тому було прийнято



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Згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму

У Львові вирішили демонтувати 30-метрову стелу Меморіалу Слави через аварійний стан пам'ятника.

Про це заявив заступник мера міста Андрій Москаленко Zaxid.net.

Згідно з повідомленням, Галицька райадміністрація обласного центру спочатку виявила, що частина елементів конструкції Меморіалу знаходиться в аварійному стані, тому було прийнято рішення про підготовку висновків щодо технічного стану пам'ятки.

«Ми замовили дослідження (університету. - Ред.) Львівської політехніки про стан ключових конструкцій і згідно з висновками, загальний стан несучих конструкцій - аварійний і вони підлягають демонтажу», - цитує видання заяву Москаленка.

За його словами, протиаварійні роботи почнуться вже в найближчу п'ятницю - 23 лютого.

«Буде замовлена спеціальна огорожа, щоб це місце було безпечним для людей», - зазначив заступник міського голови і підкреслив, що в мерії розглядають можливість перенесення пам'ятника в музей «Територія террору».

Видання зазначає, що згідно з вердиктом фахівців Українського інституту національної пам'яті Монумент Слави є пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистів, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму і обов'язковому демонтажу не підлягає.