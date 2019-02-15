У Львові чоловік побив двох військовослужбовців Нацгвардії



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Чоловік погрожував нацгвардійцям

У Львові поліцейські затримали зловмисника за напад на військовослужбовця Нацгвардії. Порушник не реагував на законні вимоги нацгвардійців і напав, спричинивши тілесні ушкодження військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

14 лютого, близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків намагались пройти у приміщення Апеляційного суду Львівської області, розташованому на площі Соборній у Львові. На вимогу військовослужбовців Національної гвардії України, які виконували завдання з охорони суду, пред’явити документи, чоловіки відреагували агресивно, при цьому один з них наніс двом військовослужбовцям тілесні ушкодження. Чоловік погрожував нацгвардійцям.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції. На законні вимоги поліцейських припинити правопорушення громадяни не реагували. Оскільки в одного із них раптово погіршилось самопочуття, на місце події були викликані лікарі, порушнику була надана медична допомога.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

«Зловмисника, 44-річного львів’янина, котрий наніс тілесні ушкодження двом військовослужбовцям, затримано в порядку ст.208 КПК України і зараз він перебуває у медичному закладі під цілодобовою охороною. Я хочу ще раз наголосити, що напад на працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків – це кримінальний злочин і відповідальність за такі неприпустимі дії доведеться нести згідно чинного законодавства», - зазначив начальник Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.

Невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу, триває досудове розслідування.