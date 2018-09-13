У Львові обурена «героїня парковки» збила поліцейського



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Жінка припаркувала своє авто з порушенням ПДР

У Львові 45-річна жінка-водій, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснила наїзд на лейтенанта поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався 12 вересня. Близько 13:00 патрульних викликали на вулицю Січових Стрільців, де автомобіль «Сузукі» був припаркований з порушенням ПДР та перешкоджав проїзду автомобілю швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик.

«На місце приїхав екіпаж велопатрульних, які, підійшовши до водія, попросили її від'їхати. Під час розмови жінка поводила себе агресивно та нецензурно висловлювалась. Раптово вона розпочала рух автомобілем та здійснила наїзд на лейтенанта поліції», - заявили в поліції.

Зазначається, що в результаті наїзду патрульний опинився на капоті автомобіля. Поліцейський отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що у Івано-Франківську водій Peugeot в’їхав у службове авто патрульних.