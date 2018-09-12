В Івано-Франківську п’яний водій протаранив авто поліції на світлофорі



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Фото: Сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області

Внаслідок ДТП поліцейські отримали тілесні ушкодження

У Івано-Франківську водій Peugeot в’їхав у службове авто патрульних.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

ДТП сталася 11 вересня о 23:20 на перехресті вулиць Юліана Целевича та Галицька.

Водій автомобіля Peugeot допустив зіткнення із службовим автомобілем поліції «Тойота Пріус», водій якого зупинився на перехресті на червоне світло.

Зазначається, що екіпаж у складі трьох інспекторів, перебуваючи на службі, здійснював патрулювання.

Внаслідок ДТП поліцейські отримали тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забоїв поперекового та шийного відділів хребта. Постраждалі після надання їм медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

«За візуальними ознаками водій Peugeot перебував за кермом у нетверезому стані. Від пропозиції пройти медосвідчення у встановленому законом порядку чоловік відмовився. За допущене адміністративне правопорушення стосовно водія складено протокол за ст.130 КУпАП», - заявили в поліції.

Крім того, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, розпочато досудове слідство.

Таке порушення карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Службовий автомобіль поліції внаслідок зіткнення отримав технічні пошкодження.