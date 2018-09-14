У Львові патрульні виявили водія з перевищенням у 20 разів норми алкоголю в крові



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У 40-річного водія виявили 4,04 проміле алкоголю в крові

У середу, 12 вересня, близько 15 години під час патрулювання на просп. Червоної Калини інспектори патрульної поліції виявили водія, вміст алкоголю в крові якого в 20 разів перевищував допустиму норму.

Патрульні вирішили перевірити водія автомобіля Volkswagen Transporter, який здійснив зупинку у забороненому місці.

«Патрульні підійшли поспілкуватися з чоловіком. Той розповів, що щойно припаркувався та вже забирає автомобіль. Від водія патрульні відчули характерний запах алкоголю, також у нього було почервоніння обличчя та нечітка мова. Патрульні запропонували чоловіку пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння на приладі Drager. Водій погодився та пройшов перевірку у присутності двох свідків. Результат – 4.04 проміле, що більш ніж в 20 разів перевищує допустиму норму», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Також у багажнику автомобіля інспектори виявили шприци та порошкоподібну речовину білого кольору.

На місце події викликали слідчих та експерта. На 40-річного водія патрульні склали протокол за керування автомобілем в стані сп’яніння та передали його слідчим.