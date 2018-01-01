У Львові побудують крематорій для тварин

Крематорій для тварин наразі є тільки у Харкові

У 2018 році ЛКП «Лев» розпочне облаштування крематорію та визначить місце для майбутнього кладовища для тварин. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак розповіла, що влада обіцяє закупити обладнання для крематорію і визначитися з точним місцем його розташування у цьому році.



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Крематорій для тварин наразі є тільки у Харкові

У 2018 році ЛКП «Лев» розпочне облаштування крематорію та визначить місце для майбутнього кладовища для тварин. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак розповіла, що влада обіцяє закупити обладнання для крематорію і визначитися з точним місцем його розташування у цьому році.

«У крематорії можна буде замовити індивідуальне спалювання та зберігання праху тварини в урні. Урну вмуровуватимуть у стіну – віварій», - розповіла вона в коментарі виданню Zaxid.net.

«Ми узгоджуємо ділянку, можливо це буде територія на вул. Шевченка, 366а, де планували збудувати комплексний притулок для безпритульних тварин. Наразі ми також узгоджуємо умови фінансування цього проекту, тому поки остаточного рішення нема, то я б не хотіла озвучувати деталі», - додала Кошак.