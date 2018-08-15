У Львові померла дівчинка, яку вкусила змія
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Дитина потрапила у реанімаційне відділення Сколівської лікарні 11 серпня
У львівській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому вкусила змія.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
Зазначається, що 12 серпня близько 1:00 дитину доставили зі Сколівської лікарні з діагнозом укус змії правої нижньої кінцівки.
Лікарі Чорнобильської лікарні у Львові намагалися врятувати дівчинці життя, але вона померла.
Зазначається, що дитина потрапила у реанімаційне відділення Сколівської лікарні 11 серпня.
Раніше повідомлялося, що у Сколівському районі на Львівщині під час прогулянки 12-річного хлопчика з с. Верхнє Синьовидне за ногу вкусила змія.
Джерело: zaxid.net