У Львові проведуть Марш нескорених на День незалежності



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В День незалежності у Львові пройде Марш нескорених в підтримку українських воїнів Фото: city-adm.lviv.ua

Марш пройде від Личаківського кладовища до Гарнізонного храму

У День незалежності, 24 серпня, у Львові проведуть загальноміський Марш нескорених.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Маршем нескорених вшанують пам’ять загиблих Героїв та морально підтримають українських воїнів.

Як відомо, Марш пройде від Личаківського кладовища до Гарнізонного храму. Початок о 9:00.

Ідею провести марш запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв під час сесії міської ради 1 серпня. Мерія підтримала ідею й запропонувала створити робочу групу, яка долучиться до організації маршу.

«Маршем хочемо вшанувати пам’ять загиблих Героїв, згадати хлопців, які захищають нас зараз, а також мотивувати поранених, які наразі перебувають на лікуванні у шпиталях. Також хочемо подякувати військовим, які захищають нас на фронті, щоб вони відчули, що ми про них пам’ятаємо», — зазначив Артур Кирєєв.

Так, о 09.00 год. учасники зустрічаються на Личаківському кладовищі. Там вшанують загиблих Героїв за волю й незалежність України. Опісля вирушать до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26. В госпіталі проведуть тематичний флешмоб для підтримки воїнів, а також принесуть пораненим бійцям смаколиків. Відтак, вирушать до Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, 11. Там отці служитимуть Службу за здоров’я усіх захисників України, тож усі долучаться до спільної молитви.

Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають Україну, а також світлини поранених і загиблих бійців.