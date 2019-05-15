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    У Львові п’ятеро мешканців квартири отруїлися чадним газом

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    У Львові п’ятеро мешканців квартири отруїлися чадним газом

    Загалом з початку року у Львові трапилось 35 випадків отруєння чадним газом

    У Львові отруїлися чадним газом п’ятеро мешканців квартири на вул. Меблярській, 16 (Сихівський район), у тому числі двоє дітей.

    Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    Інцидент стався 14 травня близько 23.55.

    «Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправлено в медичні заклади. Зокрема, жінку, 1936 року народження, та чоловіка, 1982 року народження, доправили в обласну клінічну лікарню. Жінку, 1982 року народження, дівчину, 2008 року народження, та хлопчика, 2018 року народження, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що квартира, де мешкали постраждалі, обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до квартири.

    Обставини події встановлюються.

    Повідомляється, що загалом від початку року у Львові трапилось 35 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 78 людей (з них 24 дитини), з яких вісім загинули.

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