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    У Львові учасник ДТП поранив ножем патрульну

    • Сьогодні, 21:14
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    Напарник пораненої застосував у відповідь табельну вогнепальну зброю

    У Львові учасник аварії при оформленні документів на місці ДТП поранив ножем співробітницю патрульної поліції. Напарник пораненої застосував у відповідь табельну вогнепальну зброю. Поліцейська та затриманий чоловік перебувають у лікарні.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

    Увечері близько 17:25 на вулиці Стрийській у Львові екіпаж патрульної поліції області оформлював ДТП — зіткнення автомобілів «Шкода Октавія» та «Лексус». 

    Під час оформлення ДТП 42-річний водій «Шкоди», мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік завдав поліцейській ножові поранення. Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю.

    Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    І поранений поліцейський, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію. Життю нападника нічого не загрожує.

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