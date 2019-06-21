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    У Львові вандали облили фарбою фасад почесного консульства Білорусі

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    Вночі у Львові невідомі облили фарбою вікно, двері та таблицю з написом назви представництва іноземної держави - У Львові вандали облили фарбою фасад почесного консульства Білорусі
    Вночі у Львові невідомі облили фарбою вікно, двері та таблицю з написом назви представництва іноземної держави
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych

    Вандалам загрожує до п’яти років обмеження волі

    У Львові зловмисники облили фарбою фасад будівлі, де розташоване почесне консульство Білорусі.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    «До  Франківського відділу поліції 21 червня надійшло повідомлення від працівника дипломатичної установи, розташованої на вулиці Героїв УПА у Львові, про те, що протягом ночі невідомі облили фарбою вікно, двері та таблицю з написом назви представництва іноземної держави», - заявили в поліції.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних до цього осіб.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років обмеження волі.

    Раніше повідомлялося, що громадянина України Максима Сокуренка засудили до 6 місяців колонії-поселення за те, що він в Сімферополі облив фарбою пам'ятник російським окупантам, які захоплювали Крим в 2014 році.

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    Білорусь кримінал Львів поліція
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