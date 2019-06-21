У Криму посадили на півроку українця, який облив фарбою пам’ятник російським окупантам



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28 січня 2019 року жителя Криму Максима Сокуренка затримали після того, як він у Сімферополі облив червоною фарбою пам'ятник

У тексті вироку йдеться про те, що українець скоїв ці дії «з мотивів політичної ненависті», викликаної невизнанням окупації Криму, - правозахисники

Громадянина України Максима Сокуренка засудили до 6-ти місяців колонії-поселення за те, що він в Сімферополі облив фарбою пам'ятник російським окупантам, які захоплювали Крим в 2014 році.

У тексті вироку, що є в розпорядженні Кримської правозахисної групи, сказано, що українець скоїв ці дії «з мотивів політичної ненависті», викликаної невизнанням окупації Криму.

Вирок «суддя» Ольга Чепіль винесла 17 квітня 2019 року, але інформацію про це правозахисники отримали тільки зараз.

Українця визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 КК РФ (Вандалізм) і призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

«Термін покарання обчислювати з дня оголошення вироку - 17 квітень 2019 р Зарахувати Сокуренко Максиму Сергійовичу в термін позбавлення волі час утримання під вартою в період з 28 січня 2019 року по день набрання вироком законної сили включно, з розрахунку, згідно п.« В »ч. 3.1 ст. 72 КК Російської Федерації, один день тримання під вартою за два дні відбування покарання в колонії-поселенні», - йдеться в тексті вироку.

У документі також зазначено, що Сокуренко не визнав своєї провини і в судовому засіданні заявив про свою відмову отримувати російський паспорт:

«Сокуренко М.С., є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки Російської Федерації на території Республіки Крим. Для вираження своєї громадянської позиції, з метою залучення уваги діючої влади, облив пам'ятник солдатам і офіцерам російської армії ... », - сказано у вироку.

Експерти Кримської правозахисної групи відзначають, що вирок є політично вмотивованим, так як громадянина України позбавили волі саме за його позицію щодо невизнання анексії Криму Росією.

Нагадаємо, вночі 28 січня 2019 року жителя Криму Максима Сокуренка затримали після того, як він у Сімферополі облив червоною фарбою пам'ятник російським військовим, які брали участь у збройній окупації Криму.