У Львові затриманий поцупив у поліцейського зброю та втік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крадія зловили: йому загрожує від трьох до семи років в'язниці

У четвер у Львові з Личаківського відділення поліції втік 48-річний чоловік, якого затримали за підозрою в крадіжці. При цьому він прихопив електронний ключ від райвідділу і табельну зброю одного з поліцейських, повідомляє регіональне управління Нацполіції 5 грудня.

У поліції не розголошують точного часу і обставин втечі, але зазначають, що втікача затримали близько 04:25 ранку в рамках поліцейської операції, яку оголосили на території Львова та області.

Зброю і електронний ключ у зловмисника вилучено.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю, крадіжку зброї і крадіжку документів (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 357 КК України). Чоловікові загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Також проводиться службове розслідування за фактом втечі.

До слова, днями у Львові підлітки обстріляли житловий будинок. У покинутій будівлі поліцейські виявили двох хлопців віком 14 і 15 років. На питання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках.