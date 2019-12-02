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    Кримінал

    У Львові підлітки обстріляли житловий будинок

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    Обстріляне підлітками вікно - У Львові підлітки обстріляли житловий будинок
    Обстріляне підлітками вікно
    Фото: Патрульна поліція Львівської області

    Хлопці 14 і 15 років вирішили постріляти по пляшках, а влучили у вікна житлового будинку

    У Львові двоє підлітків у неділю обстріляли вікна житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

    Зазначається, що правоохоронців викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах. Встановлено, що постріли зроблені з незавершеного будівництва, розташованого навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги.

    У покинутій будівлі поліцейські виявили двох хлопців віком 14 і 15 років. На питання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет, схожий на пістолет, а також газовий балончик «Терен 4».

    На місце події викликали маму хлопця, слідчих і експерта.

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    Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

    Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

    В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

    Куля потрапили дитині у голову.

    Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Національна поліція України кримінал зброя Львів будинок стрілянина
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