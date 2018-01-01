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    У Львові жінка-водій провезла патрульного на капоті півкілометра

    Патрульні вважають, що жінка була у стані наркотичного сп’яніння
    У неділю, 7 січня, близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. Водій авто відмовилася надати документи патрульному. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Про це йдеться
    • Сьогодні, 07:21
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    Автомобіль зухвалої водійки знайшли на вул. Княгині Ольги
    Фото: Патрульної поліції Львова
    Автомобіль зухвалої водійки знайшли на вул. Княгині Ольги

    Патрульні вважають, що жінка була у стані наркотичного сп’яніння

    У неділю, 7 січня, близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. Водій авто відмовилася надати документи патрульному. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.

    Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львова.

    «Раптом жінка навмисно здійснила рух і здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді вивернувши кермом збила другого інспектора і повезла його на капоті. Провізши його вулицею Генерала Чупринки, повернувши на вулицю Юліана Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту і на великій швидкості покинула місце пригоди», – сказано у повідомленні поліції.

    Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки. Тим часом патрульні встановили, кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вул. Княгині Ольги з ушкодженням капоту та лівого дзеркала.

    Особу громадянки також встановлено, нею виявилася 26-річна жінка, яка уже неодноразово порушувала ПДР.

    Свідки вказали, що з автомобіля вибігла жінка і забігла у під’їзд. На місці працювали слідчі. Автомобіль порушниці евакуювали на арештмайданчик.

    Нагадаємо, на Харківщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє осіб отримали травми. 

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