У лютому 2019 року Жириновського почнуть заочно судити в Україні



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Депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський

Опальний депутат Держдуми Росії разом із ще двома політиками обвинувачуються у фінансуванні тероризму

Шевченківський районний суд Києва призначив засідання на 4 лютого 2019 року у справі з обвинуваченням трьох депутатів Держдуми Росії Володимира Жириновського, Михайла Дєгтярьова й Олексія Діденка за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Судова влада України».

Головуючим у цій справі є суддя Андрій Трубніков, відомий участю у виїзному засіданні суду в камері СІЗО у справі Юлії Тимошенко, а також взяттям під варту одного із затриманих учасників подій 1 грудня 2013 року на Банковій.

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Нагадаємо, що українське слідство звинувачує Жириновського, Дєгтярьова і Діденка у фінансуванні та підтримці самоназваних «ЛНР» та «ДНР». Так, Жириновський, перебуваючи на території Москви, у березні-квітні 2014 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної думи та члени Ліберально-демократичної партії Росії. Вони збирали кошти з громадян РФ з метою профінансувати бойовиків.

Зокрема, на початку травня 2014 року луганські сепаратисти отримали від лідера ЛДПР Жириновського броньований автомобіль «Тигр», який провезли через український кордон під прикриттям 35 озброєних бойовиків.

Броньований автомобіль «Тигр» від Жириновського для сепаратистів «ЛНР»

Також у ГПУ заявили, що два депутати Держдуми у березні-червні 2014 року з метою фінансової підтримки бойовиків на Донбасі публічно закликали громадян РФ до збору коштів.

«Надалі за рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян Російської Федерації, вказана група під керівництвом В. Жириновського, на прохання очільника терористичної групи «Сомалі» М. Толстих (позивний «Гіві»), упродовж 2014-2017 років здійснила постачання представникам цих злочинних формувань 6-ти транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту», - зазначили в ГПУ.