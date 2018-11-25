У лютому 2019 року Жириновського почнуть заочно судити в Україні
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Опальний депутат Держдуми Росії разом із ще двома політиками обвинувачуються у фінансуванні тероризму
Шевченківський районний суд Києва призначив засідання на 4 лютого 2019 року у справі з обвинуваченням трьох депутатів Держдуми Росії Володимира Жириновського, Михайла Дєгтярьова й Олексія Діденка за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму»).
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Судова влада України».
Головуючим у цій справі є суддя Андрій Трубніков, відомий участю у виїзному засіданні суду в камері СІЗО у справі Юлії Тимошенко, а також взяттям під варту одного із затриманих учасників подій 1 грудня 2013 року на Банковій.
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Нагадаємо, що українське слідство звинувачує Жириновського, Дєгтярьова і Діденка у фінансуванні та підтримці самоназваних «ЛНР» та «ДНР». Так, Жириновський, перебуваючи на території Москви, у березні-квітні 2014 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної думи та члени Ліберально-демократичної партії Росії. Вони збирали кошти з громадян РФ з метою профінансувати бойовиків.
Зокрема, на початку травня 2014 року луганські сепаратисти отримали від лідера ЛДПР Жириновського броньований автомобіль «Тигр», який провезли через український кордон під прикриттям 35 озброєних бойовиків.
Також у ГПУ заявили, що два депутати Держдуми у березні-червні 2014 року з метою фінансової підтримки бойовиків на Донбасі публічно закликали громадян РФ до збору коштів.
«Надалі за рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян Російської Федерації, вказана група під керівництвом В. Жириновського, на прохання очільника терористичної групи «Сомалі» М. Толстих (позивний «Гіві»), упродовж 2014-2017 років здійснила постачання представникам цих злочинних формувань 6-ти транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту», - зазначили в ГПУ.