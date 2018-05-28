У Мадриді відбувся 40-тисячний мітинг проти кориди
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Фото ЕFE
Акція протесту у Мадриді
Мітингувальники несли плакати з написами «Бій биків: національна ганьба»
У центрі Мадриду вчора, 27 травня, тисячі людей вийшли на акцію протесту з вимогою заборонити кориду – традиційні бої биків, повідомляє агентство EFE.
За словами організаторів акції, представників руху «Бій биків – насильство», на вулиці вийшли понад 40 тисяч осіб.
Фото EFE
На мітингу, крім заборони кориди, вимагали виключити всі видовищні заходи за участю биків зі списку Національної спадщини, куди їх занесли у 2013 році.
Демонстранти розпорошували в повітрі червоний пил як символ крові биків (щороку під час видовищ в країні помирає понад 20 тис. тварин).